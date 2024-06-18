Перебоев в холодном водоснабжении в Подмосковье стало вдвое меньше
Подмосковная аварийно-восстановительная служба зафиксировала 287 технических сбоев за минувшую неделю. Оперативные группы совершили 296 выездов в различные муниципалитеты региона.
Министерство ЖКХ Московской области отметило положительную динамику работы подведомственной организации ГКУ МО «МОС АВС», ответственной за водоснабжение и электропитание.
Из 296 технологических сбоев, 28 (32 — на прошлой неделе) касались горячего водоснабжения, 19 (38) холодного водоснабжения, 237 (221) обеспечения потребителей электричеством.
Министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский подчеркнул важность безаварийного оказания коммунальных услуг для жителей региона. Он отметил, что специалисты ГКУ МО «МОС АВС» активно работают над профилактикой возможных инцидентов.
Сотрудниками ГКУ МО «МОС АВС» проведено 29 мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защите. С начала текущего года специалисты совершили 3884 выезда в муниципальные образования Московской области, причем рабочие бригады выезжали 687 раз, а оперативные группы — 3197 раз.
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