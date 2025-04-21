Пенсионеры из Одинцова передали в роддом вязаные вещи для новорожденных

Рукодельницы объединения «Вяжем сами» Одинцовского клуба «Активное долголетие» приняли участие в благотворительной акции «Частичка добра». Они передали в родильный дом вязаные вещи для новорожденных детей.

На протяжении нескольких месяцев мастерицы создавали пинетки, шапочки и другие необходимые вещи для малышей. Главная задача акции — помочь детям сохранить тепло и не давать их организму тратить лишние силы на согревание. Именно поэтому так важны изделия ручной работы из шерсти.

Отметим, что программа губернатора Московской области «Активное долголетие» стартовала в регионе в 2019 году. Проект направлен на повышение качества жизни пожилых людей и стимулирование их активного участия в социальной жизни. Члены клуба регулярно посещают экскурсии, занимаются разными видами спорта и другими активностями.