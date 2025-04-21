Пенсионеры из Одинцова передали в роддом вязаные вещи для новорожденных

Рукодельницы объединения «Вяжем сами» Одинцовского клуба «Активное долголетие» приняли участие в благотворительной акции «Частичка добра». Они передали в родильный дом вязаные вещи для новорожденных детей.
На протяжении нескольких месяцев мастерицы создавали пинетки, шапочки и другие необходимые вещи для малышей. Главная задача акции — помочь детям сохранить тепло и не давать их организму тратить лишние силы на согревание. Именно поэтому так важны изделия ручной работы из шерсти.
Отметим, что программа губернатора Московской области «Активное долголетие» стартовала в регионе в 2019 году. Проект направлен на повышение качества жизни пожилых людей и стимулирование их активного участия в социальной жизни. Члены клуба регулярно посещают экскурсии, занимаются разными видами спорта и другими активностями.
«Камера пыток». В полтавском СИЗО регулярно истязали заключенных
Аферисты обманули московскую пенсионерку на 10 млн рублей
Поддерживающий ВСУ кардинал Бычок будет участвовать в выборах нового понтифика
Стала известна стоимость самого дорогого номера в отеле на ПМЭФ
Бойцы ВСУ пожаловались на «реальный ад» в окрестностях Котляровки
В США ученые расшифровали лай собак с помощью ИИ
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте