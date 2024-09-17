Пенсионеры из Лосино-Петровского посетили народный фестиваль в Пущине

Ансамбль из Лосино-Петровского принял участие в фестивале-конкурсе «Ашукино-Фэст. Сцена без границ» в Пущине. Члены партии «Единая Россия» помогли пенсионерам отправиться на мероприятие в рамках проекта «Народное творчество».

VIII Московский областной фестиваль-конкурс народного творчества «Ашукино-Фэст. Сцена без границ» прошел в Пущине 15 сентября. В нем приняли участие более 430 участников из 20 городских округов Московской области. Гости приняли участие в мастер-классах и интерактивных площадках. Все конкурсанты получили дипломы и сувениры.

«Мы с большим удовольствием приняли участие в таком красивом мероприятии по народному вокальному творчеству. Для нас, пожилых людей, данное событие останется ярким воспоминанием, так как это еще одна возможность увидеть новые коллективы и поделиться своим творчеством», — поделилась одна из участниц ансамбля.

Поездка удалась благодаря партийному проекту «Единой России» «Народное творчество».

«Мы всегда поддерживаем инициативы, направленные на сохранение и развитие народного творчества, ведь это неотъемлемая часть нашей культуры и национального наследия. Мы гордимся тем, что смогли оказать помощь в организации поездки ансамбля на этот замечательный фестиваль-конкурс, где талантливые участники нашего округа смогли продемонстрировать свое мастерство и поделиться радостьюс многочисленными зрителями», — рассказала куратор местного партийного проекта «Народное творчество» в Лосино-Петровском Елена Нестерова.

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