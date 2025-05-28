Пенсионеры из Лосино-Петровского побывали на экскурсии в Ленинском округе

В пекарне «Хлебные традиции» экскурсанты смогли познакомиться со старинным ремеслом и узнать секреты выпечки настоящего хлеба. Гости не только наблюдали за процессом, но и приняли в нем непосредственное участие, собственноручно замесив тесто и сформировав булочки.

После этого члены «Активного долголетия» побывали в Церкви Владимирской Иконы Божией Матери — величественном храме, поражающем своей красотой и духовной силой. Там они смогли прикоснуться к истории и культуре православия, узнав об особенностях архитектуры и иконописи.

Проект «Активное долголетие» при поддержке губернатора Андрея Воробьева существует в Подмосковье уже пять лет. Участникам программы предлагают множество разнообразных активностей и мероприятий — от спорта и танцев до творчества и путешествий.