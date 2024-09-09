Педиатры из Одинцова посетили Съезд детских врачей Подмосковья

Пятый юбилейный Съезд детских врачей Московской области прошел в здании правительства Московской области. В нем участвовали педиатры из Одинцовского городского округа.

Съезд детских врачей Московской области уже пять лет является флагманским мероприятием педиатрии не только Подмосковья, но и России. Он объединяет тысячи специалистов детского здравоохранения. В этом году его посетили педиатры из Одинцовской областной больницы. Главная задача — обмен опытом, обсуждение актуальных вопросов и проблем детской медицины, перспективы ее развития.

Мероприятие прошло с 4 по 6 сентября. Два последних дня, 5 и 6 сентября, Съезд работал в онлайн-формате. В этом году на него съехались медики из 50 регионов России и пяти стран, в том числе из Израиля и Италии.

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