Педиатр из Одинцова примет участие в конкурсе «Подмосковный врач»

Полина Омельченко принимает участие в конкурсе «Подмосковный врач». Девушка переехала в Одинцово пять лет назад из Челябинска — начала свою медицинскую карьеру в Звенигородской больнице, где быстро зарекомендовала себя как квалифицированный специалист.

Спустя некоторое время Полина продолжила свою практику в Одинцове, обеспечивая медицинскую помощь детям и радуя родителей своим профессионализмом и заботой.

«Очень волнуюсь, это мой первый профессиональный конкурс. В этом году как раз исполняется пять лет моей работы в медицине», — поделилась Полина

Девушка призналась, что участие в конкурсе — важный этап в ее профессиональной деятельности.

Отметим, что премия «Подмосковный врач» проходит ежегодно и предусматривает награждение 60 лучших врачей региона. Победители получат не только дипломы, но и денежную премию в размере 300 тысяч рублей.

Сейчас участники проходят первый этап конкурса — профессиональное тестирование. Они должны продемонстрировать знания и навыки в области медицины.