Педагогов Подмосковья пригласили на образовательный курс по учебному туризму

До 8 июля подмосковные педагоги смогут пройти открытое обучение в рамках всероссийской программы образовательного и профориентационного туризма для школьников «Классная страна». Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.

Образовательный курс познакомит с правилами организации детского туризма и способами создания путешествий, которые могут стать частью учебной программы. Впоследствии на конкурсе «Классная страна» отберут 20 лучших региональных проектных команд, которые пройдут курсы по повышению квалификации и создадут обучающие программы путешествий, связанные со школьными предметами. Старт конкурса объявят отдельно.

В прошлом году образовательную программу по проекту «Классная страна» прошли сотни специалистов, что привело к созданию более 100 учебных туров. В этом году проект расширит географию и включит новые регионы. Особое внимание уделят созданию турпродуктов для семей, в том числе с детьми-инвалидами.

Узнать больше о программе и зарегистрироваться можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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