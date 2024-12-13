Педагогов из Воскресенска наградили за победы на областных конкурсах

Представители сферы дошкольного образования из Воскресенска поучаствовали в областном педагогическом форуме. На нем наградили выдающихся представителей отрасли.

Мероприятие прошло в Региональном распределительном центре консультирования. Темой стала «От родительского просвещения к просвещенному родительству: воспитательные ресурсы семьи и системы образования».

Участники заслушали доклады, поучаствовали в мастер-классах, где составили психологические портреты родителей и разработали сценарии взаимодействия с ними, а также побывали на дискуссиях на различные темы, где смогли обменяться опытом с коллегами из других муниципалитетов Московской области.

Также на форуме презентовали лучшие практики родительского просвещения и наградили победителей и участников областного конкурса. Дипломы получили педагоги дошкольного отделения «Белочка» лицея имени П. В. Стрельцова.