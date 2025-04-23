23 апреля 2025 20:24 Педагогов из Подмосковья пригласили на международный конкурс Фото: МЕДИАСТОК.РФ
Подмосковных учителей пригласили поучаствовать в IV Международном конкурсе «Клевер ДНК». На нем педагоги смогут презентовать свои лучшие разработки в области духовно-нравственной культуры. Об этом сообщили в министерстве образования МО.
Конкурс ориентирован на преподавателей всех уровней образования.
Работы принимаются по четырем номинациям: классический, инновационный, творческий и современный подходы к изучению духовно-нравственной культуры.
Подробное описание номинаций, критерии и положение
можно найти на сайте.
Заявки принимаются до 10 августа 2025 года.
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