Педагоги из Воскресенска вошли в список лучших учителей Московской области

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев утвердил список 100 лучших учителей Подмосковья, среди которых двое представителей Воскресенска. Это учитель английского языка Москворецкой гимназии Алена Крылова и учитель основ безопасности и жизнедеятельности лицея имени Героя Советского Союза Стрельцова Владимир Рассказов.

Педагогов отметили за высокие достижения в своей профессиональной деятельности на основании решения региональной конкурсной комиссии. В качестве поощрения они получат денежные выплаты от правительства Подмосковья.

Напомним, что ежегодная премия для 100 лучших учителей Подмосковья присуждается с 2015 года и направлена на стимулирование творческого и профессионального роста педагогов, а также на поддержку интересных образовательных проектов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о реализации программы соципотеки.

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