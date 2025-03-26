Педагоги из Наро-Фоминска приняли участие в международном образовательном форуме

Из Наро-Фоминска в северную столицу отправилась делегация педагогов Селятинской школы № 2. Они посетили юбилейный XV Петербургский международный образовательный форум.

Мероприятие прошло в школе № 469 Выборгского района Санкт-Петербурга. Встреча объединила учителей, управленцев и экспертов в сфере образования.

Представители из Наро-Фоминска приняли участие в мастер-классах и семинарах, где вместе с другими педагогами обсудили современные методики обучения, вопросы внедрения новых технологий в учебный процесс и развития творческих способностей детей.

Отметим, что в феврале губернатор Подмосковья в очередной раз поднял вопрос о привлечении молодых кадров в сферу образования. Андрей Воробьев отметил, что дефицит учителей — чувствительный вопрос, а потому ему нужно уделить особое внимание. Сегодня в школах региона не хватает от 200 до 240 педагогов по разным предметам.