Педагоги из Мытищ стали участниками международной образовательной выставки

В столице состоялся XII Московский международный Салон образования ММСО.EXPO-2025. Мероприятие в офлайн и онлайн формате посетили педагоги и воспитатели из Мытищ.

Форум объединил руководителей, преподавателей всех ступеней образования, а также участников бизнес-сообщества. Центральной темой выставки стало «Образование для экономики будущего».

Гостям мероприятия рассказали о перспективах сферы в ближайшие годы, о современных технологиях и новых компетенциях. Помимо этого, участники обсудили темы финансовой культуры учащихся, подготовки кадров, ценности профильного школьного образования, создания системы доверительных отношений между педагогами и детьми в детском саду, применения искусственного интеллекта в образовании и другое.

На выставке инноваций педагогов познакомили с разработками в области образовательных технологий, инфраструктурных и интеллектуальных решений. Организаторы продемонстрировали развивающие игры, учебники, робототехнику и программное обеспечение.