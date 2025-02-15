Педагог начальных классов из Воскресенска приобщила учеников к волонтерству

Профессиональный путь учителя начальных классов школы № 17 Олеси Казаковой из Воскресенска начался еще в детские годы: девочка активно помогала своим учителям и занималась с младшими учениками. Сегодня Олеся классный руководитель, который приобщает ребят к активному участию в волонтерстве.

Работа Олеси Казаковой выходит далеко за рамки передачи базовых знаний. Она ставит перед собой цель воспитать в детях такие важные качества, как ответственность, сострадание и стремление помогать окружающим. Учительница отмечает, что мир нуждается в большем количестве доброты, поэтому важно прививать это качество детям через конкретные действия, а не только слова.

«Когда мои волонтеры были во втором классе, мы приехали к девочке с детским церебральным параличом. Мои второклассники, на тот момент не имеющие опыта общения с таким ребенком, настолько трепетно и с любовью отнеслись к ней. Они старались не сильно внедряться в ее жизнь, но привлекали ее внимание и ухаживали за ней. Именно тогда я поняла, что я на верном пути», — поделилась педагог.

Школьники, у которых Олеся Казакова раньше была классным руководителем, продолжают участвовать в волонтерской деятельности, становятся наставниками для младших ребят и организуют благотворительные мероприятия. Так, Мирослава Жвакина недавно стала лауреатом премии добровольческих инициатив «ЗаДело» в номинации «Социальное волонтерство».

«Мы часто ездим на благотворительные елки, общаемся с детьми, помогаем им. Ходим к ветеранам, поддерживаем их и поздравляем с праздниками. Сейчас мы рассказываем о волонтерстве первоклассникам, учим их делать добрые дела», — рассказали юные добровольцы.