Педагог Юлия Никитина из Лобни вышла в финал конкурса «Первый учитель»

Администрация городского округа Лобня
Фото: Администрация городского округа Лобня

Юлия Никитина — педагог начальных классов школы № 10 городского округа Лобня вышла в финал всероссийского конкурса «Первый учитель — 2024». Всего отобрали 30 участников со всей России.

Юлия Никитина работает учителем более 15 лет. Она — педагог высшей категории, призер муниципального этапа конкурса «Учитель года Подмосковья-2023», также проходила отбор на премию губернатора Андрея Воробьева. Ее ученики — победители и призеры олимпиад.

Юлия Вячеславовна представит Московскую область в Екатеринбурге. Чтобы попасть в финал конкурса «Первый учитель-2024», она прошла три испытания: «Профессиональное тестирование», «Групповая работа» и «Профпрофиль».

Всероссийский конкурс «Мой первый учитель» направлен на выявление и поддержку преподавателей начальных классов, а также на повышение престижа профессии педагога.

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