Педагог из Воскресенска прошел отбор в областной этап конкурса «Учитель года»

Преподаватель истории и обществознания гимназии № 1 Данила Борисов представит городской округ Воскресенск на областном этапе конкурса «Учитель года — 2025». Мероприятие пройдет с 13 по 18 апреля на базе Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Московской области «Губернский колледж».

Недавно Данила Борисов принял участие в заседании круглого стола, которое проходило в Воскресенском научно-методическом центре. Во время мероприятия своим опытом поделился Александр Бронников — лауреат областного этапа конкурса «Учитель года Подмосковья — 2024», учитель географии лицея имени Стрельцова. Он подробно рассказал об этапах конкурса, методических находках и подводных камнях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о льготах для педагогов в регионе.