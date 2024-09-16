Учительница из Воскресенска рассказала о роли игр в образовательном процессе

Евгения Маркина работает учителем начальных классов в школе «Наши традиции» в Воскресенске. Она рассказала про принципы, которые использует в обучении детей, в том числе игры и творческие задания.

Евгения Маркина работает в школе, в которой училась с первого по 11 класс.

«Иногда мне кажется, что это не я выбрала профессию, а профессия выбрала меня. Я думала, что определилась в начальных классах, но родные сказали, что я еще в дошкольном возрасте утверждала, что стану учителем. Это не навязано обществом, родными или друзьями. Просто было сильное и искреннее желание следовать по такому трудному и интересному пути», — рассказала Евгения.

За время работы учителем начальных классов Евгения сформировала для себя важные принципы: быть доброжелательной, помогать и увлекать. Девушка рассказывает, что важно не переходить границы. Тогда ученики не будут бояться совершать ошибки и учиться новому. Молодой педагог делает процесс познания увлекательным: использует методики, игры и творческие задания.

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