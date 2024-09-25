Педагог из Мытищ стала призером всероссийского конкурса «Клевер ДНК»

Учитель из гимназии № 1 в Мытищах заняла третье место на Всероссийском конкурсе «Клевер ДНК». Надежда Васина стала призером в номинации «Инновационный подход к ДНК».

Конкурс для учителей собрал почти 800 заявок из 76 регионов России и Республики Беларусь. Каждый жюри выбирает самые лучшие проекты педагогов в сфере духовно-нравственного образования.

Ежегодный конкурс «Клевер ДНК» проходит в третий раз. Жюри отбирает лучшие разработки учителей в сфере духовно-нравственного образования. Организаторами конкурса выступают автономные некоммерческие организации «Организационный комитет Международных Рождественских образовательных чтений» и «Клеверлаб». Проект поддерживают поддержке министерство просвещения, издательство «Просвещение», радиоканал «Вера» и Синодальный отдел религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви.

Победителей и призеров конкурса наградят 29 сентября на педагогической конференции.

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