Педагог из Химок стал участником областного конкурса «Учитель года»

Преподаватель обществознания лицея № 15 городского округа Химки Юрий Семешин стал участником областного этапа проекта «Учитель года Подмосковья». Всего в состязании педагогов за звание лучшего поборются 57 человек из разных уголков Московской области.

По словам лидера Движения общественной поддержки Олеси Климачевой, конкурс важен не только для учителей, но и для всей образовательной системы в целом.

«Он дает уникальную возможность раскрыть потенциал талантливых педагогов и поделиться лучшими практиками», — пояснила она.

Участники первого и второго туров состязания представят авторские методики и приемы преподавания, проведут открытые уроки и классные часы.

Отметим, что Юрий Семешин завоевал признание на прошедшем конкурсе «Учитель года».

Ранее губернатор Подмосковья в очередной раз поднял вопрос о привлечении молодых кадров в сферу образования. Андрей Воробьев отметил, что дефицит учителей — чувствительный вопрос, а потому ему нужно уделить особое внимание. Сегодня в школах региона не хватает от 200 до 240 педагогов по разным предметам.