Педагог дополнительного образования из Мытищ вошла в топ-5 лучших в Подмосковье

Педагог дополнительного образования детско-юношеского центра «Галактика» Яна Алексеевна Хоменко вошла в пятерку лучших преподавателей регионального этапа всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям». Она представила авторскую программу в номинации «Профессиональный дебют».

Яна Хоменко соревновалась с 20 лучшими педагогами со всего Подмосковья. Ее выход в финал — свидетельство профессионализма, преданности делу и инновационного подхода.

В своей визитке конкурсанта из Мытищ рассказала, что работа в центре «Галактика» стала началом увлекательного путешествия в мир детского творчества.

«Одним из моих главных достижений стала разработка авторской программы „Компьютерное творчество“. За год работы по этой программе мои ученики достигли впечатляющих результатов. Мы участвовали в региональных и всероссийских конкурсах цифрового искусства, где наши работы получили высокие оценки от жюри. В планах расширить курс в углубленное изучение анимации и 3-D моделирование», — отметила Яна Хоменко.