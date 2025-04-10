Павлово-Посадская метеорологическая станция отметила 140-летие

Впервые метеорологические наблюдения на территории Павловского района были начаты в 1885 году, что стало значимым шагом в развитии системы метеонаблюдений России. В этом году Павлово-Посадская метеорологическая станция, расположенная в Московской области, отпраздновала 140-летие со дня основания.

С 80-х годов прошлого века станция стала неотъемлемой частью научной и экологической инфраструктуры региона, играя ключевую роль в изучении климата, прогнозировании погоды и защите окружающей среды. На протяжении более века специалисты метеостанции демонстрируют высокий профессионализм и преданность своему делу. Благодаря их усердной работе ведутся непрерывный сбор и анализ данных, составляющих основу для важных исследований в области метеорологии.

В настоящее время станция продолжает свою деятельность, обеспечивая регион точными и своевременными данными о погодных условиях. Она проводит метеорологические, агрометеорологические, радиометрические наблюдения и мониторинг загрязнения снега. Станция работает без перерывов по программе второго разряда.