Пациенток роддома в Ногинске поздравили с Днем матери

В родильном отделении Ногинской больницы 1 декабря царила особая, праздничная атмосфера. Накануне, в День матери, в стенах медучреждения на свет появились 11 малышей — девять девочек и два мальчика.

Со столь радостным событием новоиспеченных родителей пришел поздравить заместитель главы Богородского округа Олег Шойко.

К поздравлениям присоединился председатель окружного Совета депутатов Владимир Хватов. Мамочкам вручили цветы и подарки. Также прозвучали слова благодарности в адрес медицинского персонала. Для мам поздравление и подарки стали приятным сюрпризом. Женщины были тронуты таким вниманием.

Вручение подарков и проявление заботы в стенах роддома — это важный жест, который помогает создать позитивный настрой у женщин в самый волнительный период их жизни.

Как отметил заведующий родильным домом Игорь Нигай, администрация Богородского округа и Ногинская больница проводят постоянный мониторинг и оснащают роддом самым современным оборудованием.