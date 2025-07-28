Пациентку с редкой опухолью вилочковой железы спасли в больнице в Королеве

В Королевской больнице завершен успешный сложный случай радикального удаления вилочковой железы, пораженной тимомой размером 10 сантиметров. Об этом сообщил заведующий отделением онкохирургии Умар Батиев.

Опухоль располагалась в непосредственной близости от сердца, легких и аорты, что создавало высокий риск травматизации жизненно важных органов и кровотечения. Кроме того, патология сопровождалась высоким риском развития миастении — тяжёлого неврологического состояния, требующего особого внимания.

Для проведения операции был применен мультидисциплинарный подход с участием опытных анестезиологов, неврологов и кардиологов. В ходе трехчасового вмешательства выполнены тимтимомэктомия, резекция перикарда и диссекция клетчатки переднего средостения. Операция прошла с минимальной кровопотерей, послеоперационный период протекал благоприятно. Пациентка была выписана на восьмой день и сейчас успешно проходит восстановление в амбулаторных условиях.

Главный врач учреждения Эдуард Шпилянский отметил, что подобные операции требуют индивидуального подхода и высокой квалификации специалистов. Ранее в Королеве такие вмешательства не проводились. Сегодня наша больница оснащена всем необходимым для развития хирургической службы и выполнения сложных онкологических операций.

Этот успешный опыт подтверждает высокий уровень медицинской помощи в Королевской больнице и открывает новые возможности для лечения сложных онкологических заболеваний.