Пациентам Балашихинской больницы вручили новогодние подарки

В Балашихинской больнице прошла традиционная акция «Добрая комната», в рамках которой депутат Мособлдумы Тарас Ефимов, председатель Совета депутатов Балашихи Геннадий Попов и исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Ульяна Кондрякова вручили новогодние подарки маленьким пациентам.

Детям подарили новогодние термокружки, фрукты, игрушки, предметы творчества. Также ребята услышали поздравления от Деда Мороза и Снегурочки.

«Спасибо коллегам, которые нас поддерживают, ведь сегодня вместе с подарками ребят поздравили их любимые персонажи. Мы стараемся создать настроение ребятам, временно лишённым домашнего уюта», — отметил депутат Московской областной Думы Тарас Ефимов.

Среди счастливчиков, получивших подарки, был девятилетний Иван Стракович. В больнице его поддерживает мама Любовь, а дома ждут две сестры и два брата. Ваня увлекается футболом и мечтает стать профессиональным футболистом. Он находится в больнице всего второй день и не ожидал встречи с Дедом Морозом.

«Было очень приятно получить подарки и поздравления! Себе взял кружку и паззлы, братику пистолетик с пульками, а сестрам, которые любят рисовать, альбомы и фломастеры. Когда меня выпишут из больницы, я напишу письмо Деду Морозу и попрошу родителей отправить его!» — поделился Иван.

Напомним, что проект «Добрая комната» реализуется Московским областным региональным отделением «Единой России» с 2019 года. Он направлен на создание условий для комфортного пребывания детей в медицинских учреждениях Подмосковья.