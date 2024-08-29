Патриотическую лекцию в честь 85-летия битвы на Халхин-Гол провели в Химках

В городком округе Химки организовали патриотическую лекцию о наступлении советско-монгольских войск на реке Халхин-Гол в 1939 году. Кроме исторического рассказа о сражении для жителей подготовили мастер-классы.

Лекция прошла в доме культуры «Родина». Мероприятие организовали в рамках патриотического проекта «Химки. Успех в единстве поколений».

«Исход этого сражения в значительной мере заложил фундамент к Великой Победе. Также СССР восстановил историческую справедливость и вернул себе территории», — отметил депутат Алексей Федоров.

После лекции для всех желающих провели мастер-классы по плетению маскировочных сетей и изготовлению окопных свечей.

«Сети позволяют укрыться, спрятать технику и другие важные объекты. Свечи, в свою очередь, дают свет и тепло на шесть часов и самое главное — бойцы останутся незаметными для вражеских тепловизоров», — рассказал муниципальный депутат Владислав Мирзонов.

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