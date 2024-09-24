Патриотическую игру «Куликовская зарница» провели для школьников в Химках

Пресс-служба администрации городского округа Химки
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Химки

Спортивная игра «Куликовская зарница» прошла в Химках. Участие приняли десятки учеников старших классов различных школ муниципалитета.

Состязания провели на территории стадиона Лунево. Участникам предстояла помериться силами в метании учебных гранат, прохождении полосы препятствий, умении пользоваться компасом и оказывать первую помощь.

«Мужчина должен быть мужчиной. Он должен уметь защитить свой дом, семью и родину. Для этого нужно быть сильным, поддерживать свое здоровье, владеть элементарными видами оружия и быть готовым всегда», — рассказал руководитель военно-патриотического коллектива «Вежливые люди» Евгений Стребков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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