Для детей с ограниченными возможностями здоровья в школе № 8 городского округа Балашиха состоялось патриотическое мероприятие «Успех в единстве поколений», посвященное памяти узников фашистских концлагерей. В мероприятии приняли участие лидер общественного мнения, педагоги, волонтёры, военные и жители округа.

Директор школы № 8 и заместитель руководителя штаба Комитета семей воинов Отечества городского округа Балашиха Ольга Бортновская подчеркнула важность передачи опыта и любви к Родине молодому поколению. Она отметила, что гордится военнослужащими, которые, как и их прадеды в годы Великой Отечественной войны, защищают страну в зоне СВО. Также она подчеркнула активное участие жителей, депутатов, сотрудников администрации и главы округа Сергея Юрова в сборе гуманитарной помощи и поддержке семей военнослужащих.

В ходе мероприятия участники вспомнили о трагических страницах истории Великой Отечественной войны, геноциде народов и крупнейших нацистских концлагерях, таких как Бухенвальд, Освенцим и Дахау.

Участник школьного центра «Молодая Гвардия» Василиса Семенова рассказала о важности работы по сбору и отправке гуманитарной помощи. Она выразила гордость за возможность помогать бойцам на СВО и подчеркнула, что каждый может внести свой вклад в общее дело.

Участник боевых действий с позывным «904» отметил значимость писем от жителей Балашихи для бойцов. Он поблагодарил за гуманитарную помощь и письма, отметив, что они придают силы и снимают усталость.

В ходе встречи участник волонтерского движения Александра Орлова получила благодарность за свою деятельность. Кроме того, четырем жителям округа были вручены удостоверения сторонников Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Патриотические мероприятия, подобные этому, регулярно проводятся в Балашихе в домах культуры, библиотеках и школах. Они объединяют жителей округа, способствуя сохранению исторической памяти и укреплению связи между поколениями.