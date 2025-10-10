Патриотическое мероприятие ко дню рождения Владимира Путина прошло в Химках

Депутаты и общественники рассказали участникам о биографии и достижениях главы государства. В рамках встречи также демонстрировались фрагменты документальной ленты, посвященной жизни президента.

На базе образовательного учреждения «Флагман» в Химках было организовано тематическое собрание, приуроченное ко дню рождения Владимира Владимировича Путина. Собравшимся продемонстрировали ключевые вехи пути российского лидера и ознакомили с результатами его работы на посту главы государства.

«Владимир Владимирович Путин — это выдающийся государственный деятель, который посвятил свою жизнь служению России. Под его руководством наша страна укрепила свой суверенитет, добилась значительных успехов в экономике, социальной сфере и на международной арене. Мы гордимся нашим президентом и желаем ему крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых свершений на благо России!» — сказал муниципальный депутат Евгений Иноземцев.

Лидер Движения общественной поддержки Евгения Купп сообщила, что в ходе реализации программы «Успех V единстве поколений» для жителей Химок было проведено более 1600 событий. Акция стала формой одобрения политики президента, нацеленной на усиление суверенитета и развитие страны.