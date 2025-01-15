Патриотический урок о Герое России Сергее Богдане прошел в Воскресенске

В Воскресенске воспитанникам патриотического клуба рассказали о Герое России Сергее Богдане. Урок прошел в отделе краеведения в библиотеке.

Члены патриотического клуба «Шторм» провели урок на тему «В фокусе истории», а главный библиотекарь Галина Васильчук рассказала о жителе Воскресенска, летчике-испытателе Сергее Леонидовиче Богдане.

Сергей Богдан провел детство в Воскресенске. В юности он уехал на учебу в Борисоглебское высшее военное авиационное училище летчиков имени Чкалова. Карьеру испытателя он начал в 1991 году, за это время освоил 57 типов и модификаций самолетов. Сергей Богдан один из немногих умеет посадить самолет на авианесущий крейсер.

Президент России Владимир Путин в 2011 году подписал указ о присвоении Богдану звания Героя Российской Федерации за мужество и героизм, высокое профессиональное мастерство, проявленные при испытании и внедрении новой авиационной техники.

Галина Васильчук рассказала слушателям о Знамени Государственного комитета обороны. Его присвоили Воскресенску за выпуск оборонной продукции. Президиум Межгосударственного союза городов-героев присвоил муниципалитету звание «Город трудовой доблести и славы» через 75 лет после получения Знамени.

В заключение все отправились на экскурсию по военному залу. Там главный библиотекарь ответила на вопросы ребят.