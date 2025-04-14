Патриотический турнир по дзюдо прошел в Воскресенске

Соревнования по дзюдо, посвященные памяти военнослужащих, погибших в локальных войнах и конфликтах, провели в спортивном зале Дворца культуры «Юбилейный» в Воскресенске. В нем поучаствовали 50 юных спортсменов.

Это уже шестой традиционный турнир. Организовать его помогли активисты отделения всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство» и отделения Ассоциации ветеранов СВО в Воскресенске. На соревнования также пришли матери, чьи сыновья погибли при исполнении воинского долга.

Спортсмены выступили в разных весовых категориях. Соревнования провели по международным правилам. Победители и призеры получили кубки, медали, дипломы и грамоты.

«Этот турнир — не только дань памяти нашим героям, но и возможность объединить молодежь вокруг ценностей спорта и патриотизма», — прокомментировал руководитель Воскресенского отделения Ассоциации ветеранов Олег Стегура.