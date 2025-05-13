Патриотический концерт «Победный май» прошел в Химках

Программа патриотического концерта включала композиции отечественных и зарубежных авторов. Все они отражали дух эпохи, народной воли, мужества и самоотверженности. Гвоздем программы стало выступление с арфой.

«Детская школа искусств имени Верстовского — это не просто школа, это настоящий центр притяжения для творческих людей. Здесь работают профессионалы своего дела, которые не только передают знания детям, но и сами активно занимаются творчеством», — рассказала муниципальный депутат Ирина Спирина.

Отметим, что в Химках уже стартовал прием в детские школы искусств на новый учебный год. Основной поток может подать документы в учреждения до 15 июня. Дополнительный набор начнется 20 августа и продлится до 30 сентября. Всем желающим доступны следующий направления: музыкальное, художественное, хоровое, хореографическое и театральное искусство. Записаться в школу можно на портале Госуслуг.