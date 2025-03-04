Патриотические мероприятия ко Дню Сил специальных операций прошли в Химках

Серию патриотических мероприятий ко Дню Сил специальных операций провели в Химках. Жителям рассказали о возникновении памятной даты и ее значении.

Масштабную творческую программу представили в лицее № 10. Тематические выступления подготовили воспитанники военно-патриотической организации «Сова» и Дома юного техника «Интеграл». Ребята показали приемы рукопашного боя с элементами акробатики и демонстрационные полеты на спортивном дроне. Кроме того, для гостей организовали квест с заданиями из военно-прикладных видов спорта.

Также в школе № 19 прошел кинопоказ. Зрители ознакомились с документальным фильмом о действующих войсках специального назначения.

«Сегодня военнослужащие продолжают героические традиции предшественников, демонстрируя беспримерное мужество и отважно выполняя боевые задачи в ходе проведения специальной военной операции», — поделился депутат Московской областной думы Владислав Мирзонов.

Отметим, что серия патриотических мероприятий прошла в рамках масштабной общественной программы. Благодаря ей в Химках ежедневно организуют лекции, концерты и мастер-классы, призванные привить молодому поколению уважение к национальным традициям и героям.