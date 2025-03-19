Патриотические концерты к 80-летию Победы пройдут в школе в Раменском

Детская школа искусств № 2 объявила о начале музыкального марафона, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Масштабный парад фестивалей, призванный отдать дань памяти героям и сохранить историческую правду о трагических событиях тех лет, стартовал в стенах школы.

Первые аккорды прозвучали на прошлой неделе, положив начало серии концертов, проникнутых духом патриотизма и признательности к подвигу советского народа.

Программа фестиваля объединила в себе бессмертные мелодии и песни военных лет.

«Мы рассказываем ученикам о композиторах, музыкантах и деятелях культуры, которые творили даже в окопах и блокадном Ленинграде. Победа ковалась не только на фронте, но и силой духа тех, кто сохранял надежду через творчество», — отметила директор детской школы искусств № 2 Юлия Шикина.

Всего запланировано проведение девяти мероприятий. Посетить концерты может любой желающий — вход свободный. Завершится фестиваль 5 апреля.