Патриотические акции проведут в День памяти и скорби в Химках

Ежегодно 22 июня в России проходят мероприятия, посвященные дню начала Великой Отечественной войны. Патриотические акции, литературные встречи и концерт пройдут в Химках.

Жители Подрезково уже сегодня возложили цветы к памятнику воинам-кирилловцам. Подобное мероприятие состоится завтра у обелиска «Отстоявшим Отчизну».

Акцию «Свеча памяти» проведут сегодня в 20:00 в сквере Рубцовой и в парке «Дубки». Память героев Великой Отечественной войны можно почтить и не выходя из дома: для этого необходимо зажечь виртуальную свечу до 22 июня на сайте деньпамяти.рф.

Тем самым каждый поможет нуждающимся ветеранам, внеся пожертвование на медицинскую помощь.

Завершит памятную программу патриотический концерт, который подготовили артисты театра «Наш дом». В этот день они исполнят известные песни военных лет.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».