Патриотическая игра «Зарница» прошла в лицее № 21 в Химках

Школьники приняли участие в соревнованиях и познакомились с историей олимпийского чемпиона. Мероприятие прошло в рамках городской программы, направленной на развитие гражданско-патриотического воспитания.

В лицее № 21 состоялась военно-патриотическая игра «Зарница». В рамках события участники не только выполняли спортивные задания, но и присутствовали на лекции, посвященной выдающемуся спортсмену — советскому велогонщику и Олимпийскому чемпиону Вячеславу Екимову.

О биографии Екимова рассказала мастер спорта по горным лыжам и тренер-преподаватель Лидия Дьякова. Школьники и их родители узнали, каким был путь чемпиона и какое значение он имел для развития отечественного спорта.

«Подобные мероприятия помогают формировать у молодежи уважение к спорту и истории нашей страны. Так закладываются основы сильной и здоровой нации», — подчеркнул председатель Совета депутатов Сергей Малиновский.

В ходе игры команды соревновались в выполнении различных военно-прикладных заданий, где важно было не только проявить силу и выносливость, но и показать командную работу и тактическое мышление.

Депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов напомнил, что «Зарница» входит в большую патриотическую программу, реализуемую в округе с июля прошлого года. По его словам, главная цель проекта — объединение поколений на основе общих ценностей, таких как любовь к Родине, уважение к культуре и истории страны.