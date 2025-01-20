Патриотическая акция «Свеча памяти» пройдет в Химках 22 января

Жителей Химок приглашают принять участие в памятном митинге у мемориала «Вечная слава защитникам Родины» на улице Пожарского. Патриотическая акция посвящена Дню освобождения Подмосковья от немецких войск в 1942 году.

Собравшимся расскажут о ключевых сражениях Великой Отечественной войны, тяготах фронтовой жизни и героизме советских солдат. Историческую лекцию проведет руководитель Музея боевой и воинской славы при школе № 30 Александр Титенок.

Памятная акция стартует 22 января в 16:30. Присоединиться к ней может каждый желающий.

«Героизм советских солдат и мирных жителей позволил не только остановить наступление противника, но и начать контрнаступление. Эти события стали символом несгибаемой воли и мужества героев войны», — отметила муниципальный депутат Ирина Спирина.

Торжественный митинг станет частью масштабной патриотической программы, реализуемой в округе. Ее цель — сохранить и передать подрастающему поколению культурные традиции и историческое наследие.