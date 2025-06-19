Пассажиры «Мострансавто» забыли в автобусах свыше 900 вещей с начала года

Жители и гости Подмосковья оставили более 900 вещей в автобусах, на автовокзалах и автостанциях «Мострансавто». В компании рассказали о самых распространенных и необычных находках.

Чаще всего забывают карты: транспортные, социальные и даже банковские. За телефонами, кошельками и документами пассажиры обычно возвращаются в тот же день.

Среди самых необычных оставленных вещей сотрудники выделили раскладушку, коробку с живыми улитками, гантели по 20 килограммов и чехол от скрипки (без скрипки).

В организации напомнили, что при обнаружении потери необходимо заполнить форму на официальном сайте, указав дату и время пропажи, маршрут и описание предмета. Стоит помнить, что найденное хранят на складе полгода, а потом утилизируют.

Чтобы получить утерянное нужно предъявить паспорт и расписаться в журнале. Несовершеннолетним следует прийти с родителями.

В «Мострансавто» призвали следить за своими вещами во время поездок и не трогать бесхозные предметы, а о находках сообщать водителю автобуса или работникам охраны автовокзалов.