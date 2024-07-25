Пассажиры «Мострансавто» скачали расписание автобусов свыше 900 тысяч раз

Фото: АО "Мострансавто"

Пассажиры «Мострасавто» скачали расписание движения автобусов с сайта компании 964 тысячи раз.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, проект «Скачай, не срывай» позволяет получить график движения быстро и удобно в том формате, в котором его размещают на остановках. Сделать это можно в разделе «Маршруты и расписания»/«Расписание».

«Нужно ввести в поисковую строку номер маршрута, выбрать остановку, нажать на соответствующий значок с изображением. Также можно увидеть маршруты, которые следуют через выбранный остановочный пункт», — объяснили в министерстве.

Расписание также можно получить через Telegram-бот.

Компания «Мострансавто» обслуживает около 1,4 тысячи маршрутов, на которых ежедневно работают более 4,7 тысячи автобусов.

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