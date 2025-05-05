Парту героя в честь ветерана Михаила Игнатьева открыли в Павловском Посаде

В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в школе № 11 торжественно открыли «Парту Героя», посвященную Михаилу Николаевичу Игнатьеву — участнику войны и педагогу. Эта инициатива реализована в рамках проекта «Новая школа» партии «Единая Россия».

Михаил Игнатьев родился в Смоленской губернии в 1910 году. До начала войны он работал учителем и директором школы в поселке Большие Дворы. С началом боевых действий он ушел на фронт, где служил связистом в артиллерийском полку и принимал участие в важных сражениях под Москвой, обороне Наро-Фоминска и последующих боях вплоть до взятия Кенигсберга.

За свою храбрость и стойкость Михаил Николаевич был награжден орденами и медалями, среди которых Орден Отечественной войны I степени и Орден Славы III степени. Как отметила Наталья Золина, в год юбилея Победы особенно важно сохранять память о героях, таких как Игнатьев, чей жизненный путь служит примером мужества и преданности Родине.