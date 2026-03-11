Парту героя в честь бойца СВО Максима Васильева открыли в Мытищах

Максим Васильев родился и вырос в городе Мытищи. Поступил в машиностроительный техникум после девятого класса и получил профессию автомеханика. Затем отслужил в армии. Участвовал в Параде Победы в 2020 году. После окончания службы вернулся к мирной жизни. Но когда узнал, что 22 февраля 2022 года его командир отправился в зону специальной военной операции, не смог остаться в стороне.

Старший сержант Васильев встал в один строй с теми, кого считал семьей. Его жизнь оборвал вражеский беспилотник 26 марта 2025 года. Герой награжден орденом Мужества посмертно. Максим Васильев ушел, но он остался в каждом, кто его знал. В тепле рук мамы, в улыбках своих одноклассников, в тихом свете, который зажег когда-то в своей родной школе.

«Увековечивание памяти защитников — наш долг и прямая обязанность. Мы открыли сорок одну Парту героя, 14 из них — погибшим участникам специальной военной операции», — отметила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.