Парту героя в честь бойца СВО Дмитрия Кузенкина открыли в школе № 4 в Лобне

Дмитрий родился в Москве в 2001 году, а в 2009 семья переехала в Лобню. Он учился в школе № 4, а потом — в коррекционной школе, где проявил себя как талантливый ученик. После окончания образовательного учреждения Дмитрий отслужил в ракетных войсках, а в декабре 2022 года его мобилизовали в зону специальной военной операции водителем-радиотелефонистом.

Дмитрий Кузенкин получил смертельное осколочное ранение 10 мая 2023 года. За проявленное мужество и героизм его наградили Орденом Мужества посмертно.

Знать каждую семью участников СВО, их вопросы и проблемы — такую задачу глава Подмосковья Андрей Воробьев поставил областному правительству. Он поблагодарил всех, кто задействован в этой работе.