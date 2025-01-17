Партию гуманитарной помощи отправили из Воскресенска в зону СВО

Партию гуманитарной помощи в зону СВО передали сторонники партии «Единая Россия» и активисты в Воскресенске. Груз отвезли в распределительный центр, откуда он будет отправлен бойцам.

В Воскресенске работают многочисленные пункты сбора гуманитарной помощи. Один из них расположился в молодежном центре «Олимпиец».

«В нашем молодежном центре продолжает работу пункт сбора гуманитарной помощи для наших бойцов. Также помощь мы собираем и для жителей новых территорий. Хочется выразить благодарность жителям округа, которые принимают активное участие в сборе», — рассказал директор молодежного центра «Олимпиец», исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Баранов.

Собранный груз передали в Центр помощи, а затем его отправят в зону СВО бойцам.

В посылке — носки, термобелье, перчатки, зубные щетки, анальгетики, антисептики, лекарства от простуды и окопные свечи, которые служат источником тепла и средством для приготовления пищи.