Паровую турбину запустили на будущем заводе энергоутилизации в Воскресенске

Компания «РТ-Инвест» (входит в Госкорпорацию «Ростех») запустила паровую турбину на будущем заводе энергоутилизации отходов в городском округе Воскресенск. Отечественное оборудование успешно прошло испытания и подтвердило свою безопасность.

Уникальный комплекс по безопасной энергоутилизации отходов у деревни Свистягино — это один из четырех заводов, которые строит компания «РТ-Инвест» в Подмосковье. Здесь — максимальная стадия готовности.

Сейчас на будущем предприятии проводят пусконаладку оборудования, и запуск турбины — важнейший из ее этапов. Агрегат доставили с Уральского завода, где по традиции турбинам дают женские имена. В Воскресенске — это «Флавия». Она располагает системой диагностики, способной анализировать более 500 параметров.

К этому дню испытания прошли все технологические системы будущего завода: газоснабжение, водоподготовка, система подачи пара и другие. Защитные установки также показали высокие результаты по итогам проверок.

Запуск первого в России завода энергоутилизации отходов запланирован на 2024 год.