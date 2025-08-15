Парки Воскресенска опубликовали афишу мероприятий на будущую неделю

Парки Воскресенска приглашают жителей и гостей округа посетить мероприятия, которые пройдут с 18 по 24 августа. В парке-усадьбе Кривякино для детей от шести лет предусмотрены игры в шашки, творческие мастерские в павильоне у фонтана, выездной читальный зал на фонтанной площади и развлекательные программы на главной площади.

На шахматной площадке можно будет попробовать современный мечевой бой, а занятия по рубке шашкой пройдут возле лабиринта.

Также запланированы экскурсии «Жемчужина Воскресенска» и «Тайны зеленых великанов», а для посетителей (6+) — интерактивные программы и мастер-классы: «Старинная игротека», «А мы к вам музей привезли!», «Барышня-матрешка», «На них все держится», «По следам наших предков», «Соседи по парку» и другие.

Записаться можно по телефону +7 (985) 698-68-81. Билеты на выставки, экскурсии и мастер-классы доступны онлайн.

В парке «Москворецкий» во вторник пройдут познавательные и игровые программы для детей. В среду — «Веселая зарядка» (0+) и спортивные игры. В четверг любителей активного отдыха приглашают на занятия по скандинавской ходьбе и на вечер «Ретро-танцы» в рамках программы «Активное долголетие».

Организаторы предупреждают, из‑за погодных условий события могут быть отменены или перенесены — следите за афишами.