Парки Солнечногорска опубликовали программу мероприятий на неделю

Разнообразные активности для всей семьи подготовили специалисты городского парка Солнечногорска. С 19 по 23 февраля всех желающих ждут игровые программы, мастер-классы и много другое.
Программа на неделю включает игровые программы для детей «Спортивные игры» и «Юные защитники», занятие по шахматам и творческие мастер-классы. Кроме того, состоится семейная зарядка и традиционный забег «ParkRun». Участники забега соберутся у стадиона «Металлург».
«Вы можете принять участие в развитии культурной жизни нашего округа. Отличная возможность провести время с семьей, найти новых знакомых. Дети могут попробовать себя и в творческих, и в спортивных мероприятиях», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.
Мероприятия в городском парке Солнечногорска проходят еженедельно благодаря губернаторскому проекту «Зима в Подмосковье». Узнать информацию об обновлениях и новостях можно на афишах парка и в Telegram-канале.
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