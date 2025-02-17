Парки Солнечногорска опубликовали программу мероприятий на неделю

Фото: Медиасток.рф

Разнообразные активности для всей семьи подготовили специалисты городского парка Солнечногорска. С 19 по 23 февраля всех желающих ждут игровые программы, мастер-классы и много другое.

Программа на неделю включает игровые программы для детей «Спортивные игры» и «Юные защитники», занятие по шахматам и творческие мастер-классы. Кроме того, состоится семейная зарядка и традиционный забег «ParkRun». Участники забега соберутся у стадиона «Металлург».

«Вы можете принять участие в развитии культурной жизни нашего округа. Отличная возможность провести время с семьей, найти новых знакомых. Дети могут попробовать себя и в творческих, и в спортивных мероприятиях», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
1/2
Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
2/2

Мероприятия в городском парке Солнечногорска проходят еженедельно благодаря губернаторскому проекту «Зима в Подмосковье». Узнать информацию об обновлениях и новостях можно на афишах парка и в Telegram-канале.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте