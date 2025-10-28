Парки Подмосковья начали подготовку техники к зиме
Парки Подмосковья начали готовить к зиме. Особое внимание уделяют технике, наличию инвентаря и персонала.
Специалисты проведут сервисное обслуживание техники, установят сезонное навесное оборудование и заключат договоры на поставку горюче-смазочных материалов.
Парки уже подготовили лопаты, скребки для льда, метлы, подметальные машины и другую технику, которая позволит быстро и эффективно очищать территории. Работников обеспечат теплой одеждой и обувью, для них организуют места обогрева и отдыха.
Главы округов, сотрудники дирекций парков и представители министерства благоустройства проведут проверки готовности в муниципалитетах.