Парки Подмосковья начали подготовку техники к зиме

Специалисты проведут сервисное обслуживание техники, установят сезонное навесное оборудование и заключат договоры на поставку горюче-смазочных материалов.

Парки уже подготовили лопаты, скребки для льда, метлы, подметальные машины и другую технику, которая позволит быстро и эффективно очищать территории. Работников обеспечат теплой одеждой и обувью, для них организуют места обогрева и отдыха.

Главы округов, сотрудники дирекций парков и представители министерства благоустройства проведут проверки готовности в муниципалитетах.