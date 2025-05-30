Парки Павловского Посада опубликовали программу мероприятий на выходные

Насыщенную культурную программу на ближайшие три дня подготовили для жителей Павловского Посада. В парках округа проведут концерты, мастер-классы и развлекательные программы.

Сегодня вечером в городском парке пройдет концерт «Накануне лета». Его подготовят артисты Кузнецовской клубной системы. Начало события в 19:00. Посетить мероприятие можно без возрастных ограничений.

Завтра здесь же покажут детский спектакль «Пластилиновая ворона». В 10:30 мероприятие начнется в павильоне парка.

В тот же день в 16:00 в парке «Дубрава» организуют концертно-развлекательную программу «Здравствуй, лето». А 1 июня в 11 часов дня здесь откроется мастерская рукоделия.

Сотрудники городского парка напоминают, что на его территории есть фонтан, позволяющий спастись от летнего зноя, а также фонтанчик с чистой питьевой водой.