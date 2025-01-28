Парки Одинцова опубликовали программу мероприятий на февраль
Начало февраля будет насыщенным — для жителей Одинцовского округа приготовили культурные и спортивные мероприятия в парках. К примеру, епархиальный турнир по лыжному спорту «Крещенская лыжня» пройдет в парке культуры, спорта и отдыха.
На Лазутинке всех любителей лыжного спорта ждут на традиционную Рождественскую гонку. Принять участие в ней смогут все желающие от пяти лет и старше.
Также в парке "Раздолье" 1 февраля пройдет мероприятие «Ледовое искусство». В этот день посетителей ждут тематические развлечения, веселье и спортивные конкурсы и красочная анимация.
На Центральной площади города в этот день пройдет развлекательная программа для детей. Она начнется с творческого мастер-класса «Декоративная свеча».
Дети смогут своими руками создать из мягкого воска фигурку-свечу в форме пингвина в зимнем шарфе с мороженным. Также в программе зажигательные игры, конкурсы, забавные задания, эстафеты и танцы.
Еще Парк Захарово приглашает на интерактивную познавательную программу «Традиции». Гости окунутся в атмосферу прошлого и познакомятся с архитектурой, бытом и традициями русского уездного города, села и деревни.
В одинцовских парках еженедельно проводят подобные мероприятия. На протяжении всей недели каждый посетитель, вне зависимости от возраста, найдет для себя подходящую активность.