Парки Лобни подготовили к зимнему сезону

Парки городского округа полностью готовы к зиме. Об этом глава Лобни Анна Кротова доложила губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву на совещании в формате видеоконференции.

Главный каток в Центральном парке планируют открыть 1 декабря. Специалисты готовят к установке прозрачные борта для организации отдельной зоны для хоккеистов. Кроме того, на катке появится современное световое и музыкальное оборудование. В прошлом сезоне каток посетили около 50 тысяч человек, и в этом году ожидается увеличение посещаемости.

В Центральном парке и парке «Киово» открыли два новых кафе, которые приняли уже около 11 тысяч посетителей. Зимой здесь можно будет перекусить и согреться горячим чаем.

Зимой в Центральном парке, парке Защитников Москвы и «Киово» будут обустроены тюбинговые горки.

Анна Кротова отметила, что особое внимание в Лобне уделяют качественному содержанию парков. Для уборки территорий в зимний период будет задействовано 16 единиц техники и 34 сотрудника.