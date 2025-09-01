Парки Лобни опубликовали программу мероприятий на неделю

Жителей и гостей городского округа приглашают провести досуг в парках. С 1 по 7 августа там пройдут бесплатные развлекательные и спортивные мероприятия.

В Центральном парке культуры и отдыха в понедельник, 1 сентября, состоится концерт, посвященный Дню знаний. Также там пройдут творческий мастер-класс, обменная книжная ярмарка, флешмоб и дискотека.

В четверг, 4 сентября, парк приглашает на ретродискотеку и творческие мастер-классы. В пятницу, 5 сентября, можно посетить Чайный клуб настольных героев и ретродискотеку. В субботу, 6 сентября, состоятся традиционный забег проекта «Пять верст» и физкультминутка для детей.

В парке «Киово» в пятницу проведут квест «Мафия», мастер-класс, «Веселые старты» и «Физкульт.привет». В «Реке времени» во вторник состоятся квест, викторина, физкультминутка и «Веселые старты».

В лобненском лесопарке в субботу пройдет тренировка с кинологом по бытовому послушанию и трюковой дрессировке для собаководов. Там также состоятся творческий мастер-класс и квест «Мафия».