Парки Лобни опубликовали программу мероприятий на эту неделю

Развлекательные и спортивные мероприятия состоятся в парках Лобни на этой неделе. Для жителей подготовили масштабную культурную программу.

Принять участие в творческом мастер-классе и настольных играх смогут посетители Центрального парка культуры и отдыха. Также здесь состоятся ретродискотеки, занятие скандинавской ходьбой, тренировка по брейку и традиционный забег от клуба «5 верст».

Мастер-классы проведут и в парке «Киово» с 7 по 9 ноября. Все желающие смогут поучаствовать в игре «Мафия» и спортивных эстафетах.

Настольные игры, мастер-класс и занятие с кинологом состоятся в Лобненском лесопарке. Мероприятия проведут с 4 по 8 ноября.

Посетители парка «Река времени» на этой неделе поучаствуют в веселых стартах, детской дискотеке, физкульт-минутке и викторине.

Принять участие в мероприятиях могут все желающие без возрастных ограничений.